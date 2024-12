Teatris Ekspeditsioon esietendub koostöölavastus „Passijad“

On üks kamp teatritudengeid, aga eelkõige grupp noori inimesi, kes on ära unustatud kaugesse väikelinna, kuid kelle sees hõõgub tuli - nad ei taha enam elada niimoodi, nagu nad on elanud. Nad tahavad, et midagi muutuks. Aga lõppude lõpuks ei muutu maailmas midagi, kõik kordub, kõik on sama, kõik on muutumatu. Üritades toime tulla iseendiga muutumatus maailmas, mängivad nad üksteisega mänge, otsides samal ajal teineteisest lohutust. Mida suurem on tahe mängudes end unustada, seda vähem need mängud neid rahuldavad. Nad lähevad oma ekspeditsioonides aina kaugemale ja kaugemale, mängud muutuvad nõudlikumaks, aga sisemine segadus ei vaibu. Ühel hetkel ületavad nad piiri, teadmata, mis ootab neid ees teisel pool.