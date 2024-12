Liis Sibrits: eestlaste usuline eksistentsiaalne kriis

Kuigi üle poole eestlastest ei tunnista end ühe usu järgijateks, siis tasapisi, aga järjekindlalt leiab nii mõnigi tee usundite juurde, kus kohalike pärimuslike uskumuste kõrvale on lisandunud idamaised ja teised filosoofiad. Usk nõidadesse, šamaanidesse ja hauatagusesse ellu on omaette kategooria, mida mõõta usuna on keeruline, aga omal ajal üks vaadatuim saade „Selgeltnägijate tuleproov“ ning aastast aastasse kasvavad esoteerilise suunitlusega üritused annavad märku eestlaste avatusest ja huvist teema vastu.

Meenuvad lahkunud vanaisa sõnad: „Midagi ma usun, ma pole üks nendest, kes usub, et ta midagi ei usu.“ Arvan, et paljud eestlased tunnevad sarnaselt– midagi usun, aga ei oska või ei taha seda defineerida.

Kristluse mainekahjustused usu levitamisel mõõgaga ja katoliku preestrite pedofiilia skandaalid on ilmselged põhjused, aga asjaolusid on ilmselt rohkem, mis paljusid ristiusust eemaldanud. Samas, traditsioonides elab kristlus vaikelu meie keskel edasi. Jõuluvana ja munapühade jänes ei meenuta meile midagi kristlikku, aga on pigem reegel, et end ateistina defineeriv inimene unistab pulmast kirikus või soovib lahkunud lähedase sängitada kirikuaeda.

Sõnad „jumal“ ja „kurat“ erinevates eluolukordades on pea iga eestlase suust ühel või teisel hetkel läbi käinud, nii nagu ka ebausklik väljendus „terviseks“ aevastavale inimesele. Seda peame käibekeeleks.

Kui paljud on elu raskeimatel hetkedel teinud, mõelnud midagi, mida saaks nimetada palveks või tee leidnud „targa“ või nõia juurde abi saamiseks? Kas teeme asju harjumusest, mida enne meid tehtud või on seal peidus midagi enamat, äkki- usk? Uskudes „kõrgemasse jõusse“, siis kas on see kõikvõimas jumal või on see hingede algallikas, mida taassündidega külastame või lihtsalt midagi universaalselt looduslikku?

Tundub kristlik kontseptsioon, aga tegelikult on see meie aja küsimus, mida täna nimetame vaimse tervise eest hoolitsemiseks.