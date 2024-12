FOOKUS | Jako Salla: „varastasin“ poest ka ise. Pärispättide vastu aitab aga vanglast enam elektroonika

Aasta eest sain Selveri klienditoelt viisaka kirja, mille sisuks oli palve tulla tagasi poodi, et maksta eelmise päeva „lõpetamata jäänud ostu eest“. Selgus, et olin iseteeninduses oma kauba ära kontrollinud ja maksma suundunud, aga kaardimakse hajameelsusest lõpetamata jätnud. Reaalsuses jalutasingi poest välja saamata aru, et midagi valesti oli. Küllap oleks turvatöötajal olnud alus mind rajalt maha võtta ja tekkita oleks võinud palju ebamugavust, aga ajad on muutunud.