FOTOD | Ajatu metafüüsiline rahu. Allee galeriis avati Laurentsiuse uute maalide näitus

Laurentsiuse (sündinud 1969, kodanikunimega Lauri Sillak) esineb Allee galeriis esimest korda. Väljas on kuus suuremõõtmelist ja 12 väiksemat akrüülmaali, mis on valminud 2024. aastal. Laurentsius kuulub 1990. aastate keskpaigast eesti esimaalijate hulka, kes oskab manada esile tehniliselt virtuoosseid ja elegantseid sümbolistlikke kujutluspilte. Laurentsiuse salapärane looming intrigeerib heas mõttes endiselt, tema teostest õhkub aga nüüd rohkem kontemplatsiooni ja ajatut metafüüsilist rahu. Kuid teoste lähtemotiivid ja loogika pole muutunud – need kontseptualiseerivad mütoloogia uut tõlgendamist.