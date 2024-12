Erakoolide pöördumine: KOVide toetust erahuvikoolidele kavatsetakse kärpida ja konkurents muutub veelgi ebavõrdsemaks

Eesti erahuvikoolide Liit on seisukohal, et olukorras, kus 86% huviharidusest Eestis on erahuvikoolide kätes, ei ole lapsed ja noored huvihariduses võrdselt koheldud. KOVide erinev käsitlus ja arusaam huvihariduse korraldamisest ning rahastamisest on tekitanud huvihariduse valdkonnas turutõrke, mille tulemusena on erahuvikoolide tegevus tugevalt pärsitud ja pole jätkusuutlik.