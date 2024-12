ARVUSTUS | Aukartus Dataversumi ees. Ryoji Ikeda näitus ERM-is avaldab muljet visuaalide detailsusega

Viimati puutusin Ryoji Ikeda loominguga kokku 2016. aastal Kumus, kus eksponeeriti tema CERNi uurimiskeskuse vaatlusandmetel põhinevat kaheosalist installatsiooni „supersümmeetria“. Kaheksa aastat hiljem on Pariisis resideeriv jaapani audiovisuaalkunstnik jõudnud taas Eestisse, aidates panna suurejoonelist lõppakordi Tartu 2024 programmile. Tundub, et seekordne visiit on pälvinud märksa enam meediakajastust, seejuures on saanud mitmesugust vastukaja tema koostöö Eesti filharmoonia kammerkooriga. Kõige sensatsioonilisem paistabki olevat asjaolu, et formaalse muusikalise hariduseta elektronmuusik Ikeda sai selle esindusliku koosseisu abil käe valgeks koorimuusikas ja ERMis toimus ka lühikontsert.