JUHTKIRI | Eesti ei vaja järjekordseid külabürokraate „tagumikutunde“ tegema

Nii suur lõhe ühe riigi sees näitab, et senine korraldus ja turg ei toimi piisavalt hästi ning sekkumine on vajalik. Ehk siis – riigi kui terviku vaatest on ülioluline ja õiglane ülejäänud Eesti mahajäämust vähendada. See ei ole ainult majandusküsimus, vaid sel on ka sotsiaalne ja julgeolekuline mõõde.