SÕJARAPORT | Rainer Saks: väidetavalt ründas Ukraina droonidega Tšetšeenia pealinna

Eile õhtul hakkasid saabuma teated suuremast Ukraina droonide rünnakust okupeeritud Krimmis. Hiljem sai teatavaks, et droonirünnak on toimunud ka Tšetšeenia pealinnas Grožnõis sisevägede eriüksuse kasarmute pihta. See on juba teine rünnak viimase kahe nädala jooksul Groznõis.