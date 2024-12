FOTOD ja VIDEO | Gustav Ernesaks 116. Laulutaadi fondi stipendiumi pälvivad Tiiu Schüts ja Martin Einmann

Gustav Ernesaksa nimelise fondi nõukogu esimehe sõnul on oluline märgata muusikuid, kes on oma muusikalisel teekonnal jõudnud erinevale kaugusele. „Käesoleval aastal on preemia saajateks üks hiiglaslike kogemustega koorijuht ja üks noor koorijuht, kes on alles oma teekonna päris alguses. On ülioluline märgata ja esile tõsta kõiki neid selliseid inimesi, kes viivad meid iseoma laulu- ja tantsupeo poole. Need inimesed on ühiskonnas ühtsuse loojad ning kooriliikumise, kui meie emakeelse vaimuruumi elushoidjad ja edendajad. Ilma nende ühiskonda liitvate inimesteta võib tänane hektiline olukord viia meid kergesti selleni, et enam ei saada aru, mille eest me peaksime seisma. Vohava meelelahutusliku maailma sees on see eriti kõva kangelastegu. Paraku seda ju väga tähele ei panda ega sageli ei tähtsustata“, lausus Saluveer.