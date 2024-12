KONTOR vs KAUGTÖÖ | Irja Rae: töökultuuri tulevik on paindlikkus. Kuid endiselt on ettevõtteid, mis ei ole valmis muutustega kaasa minema

Praeguseks on muutunud nii töötajate kui ka tööandjate eelistused: kaugtööst võeti kaasa parim, kuid on mõistetud, et sotsiaalne suhtlus ja meeskonnatunne ei tohi kaduma minna. Seetõttu on aina populaarsem hübriidtöö, mis ühendab mõlema maailma parimad küljed. Paindlikkust otsitakse ka muudes tööelu osades. Aina keerulisem on värvata töötajaid, kui tööandja ei ole paindlik – töökoha, tööaja ja töökoormusegi osas.