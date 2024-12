Matemaatik Aivo Lill: vajame muutuva hinnaga võrgutasu!

Oleme harjunud, et elektri hind muutub vastavalt nõudlusele ja pakkumisele päris suurtes piirides. Selgituseks tavaline majanduslik loogika, et kui miski on defitsiitne, siis selle hind tõuseb, ja kui millegi suhtes on ülepakkumine, siis selle hind langeb. Millegipärast on sama loogika võrgutasude puhul ära unustatud.