KULTUURIBIIT | Etenduskunstnike Lauri Lesta, Lisette-Marie Viilupi ja Andrus Aaslaidi playlist

Andrus „Laid“ Aaslaid

Ajalugu käib ringiratast ja kõige muu hulgas luubib ka muusika mingite 25 aastase tsükliga. Mul on elus hullult vedanud et mul on tütar kes on DJ ja kellega me saame jagada muusikat ja kunsti omavahel. Mingi aeg tagasi kaevas ta läbi mu vana läpaka millega ma ise aastaid mängimas olen käinud ja leidis sealt asju. Siin on kolm lugu mille olemasolu ma ise juba ära olin unustanud ja mis ma taasavastasin kui ma Mia-Stella mälupulka laenasin