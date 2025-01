Vanaema ja tippjuht Tiina Lokk: kui on vaja lapselapsi hoida, viskan kõik muu kõrvale

Ligi kolme kümnendiga on Pimedate Ööde filmifestivalist saanud üks maailma väärikaimaid filmifestivale, ent festivali pihta on sülitatud ka tuld ja tõrva. Viimasel ajal on see osalt toimunud poliitiliste tõmbetuulte tõttu. „Majandus on kehvas seisus juhtide pärast, kes täna juhivad üht ja homme teist valdkonda,“ peaksid Tiina Loki (69) sõnul juhid jääma oma liistude juurde. Tal on kahju sellest, et ühelgi valitsusel pole olnud oskust oma vigu tunnistada ega korrigeerida.