Annette Nordmann: „Kui sina korraldamist üle ei võta, siis meie pere jõule ei pea“. Naised ei pea üksi jõulukoormust kandma

Kuid selle ülima hetke taga on pikk töö, mille pühademaagiline tulemus seisab tihti vaid emade ja naiste õlgadel. Peredes, kus jõuluorkestri dirigendiks on ema, võib see maagia muutuda nende jaoks vaid kurnavaks maratoniks, mille finišijooneks on jõuluõhtu, kuid mille hind on suurima vaeva nägijale sageli magamata ööd ja ületöötanud süda.