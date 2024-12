NÄDALA TÄHELEPANEKUD | Alo Raun: pärast Kaja Kallast on Eesti poliitika „alla käinud“. Isegi EKRE ja Reinsalu ei roki enam

Kui vaadata viimaseid nädalaid, siis Eesti poliitika oleks justkui igavamaks muutunud. Karismat ja kismat on väheks jäänud. Kevadel ajas kõiki pöördesse juba üksnes Kaja Kallase nime mainimine - ja muidugi lõputu maksufestival. Ent nüüdseks on Kallas läinud ja asemel Kristen Michali valitsus. Valusate otsuste pakett on koos ja tõotatakse maksurahu.