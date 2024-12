PÖFF alustab Ida-Virumaal koolitusprogrammiga

Pimedate Ööde Filmifestival on rahvusvahelise filmitööstuse konverentsiprogrammi ning loomemajanduse arenduskeskuse kaudu aidanud aastaid kaasa Eesti filmitööstuse rahvusvahelistumisele. Et aidata kaasa välismaiste filmiprojektide siia toomisele, on võtnud PÖFF üheks oluliseks sihiks filmivaldkonna tehnilisi töötajate koolitamise, sest ilma vajalike spetsialistideta nagu dekoratsioonide ehitajad, valgustajad, kostüümikunstnikud, rekvisiitorid, produtsendi assistendid, võttekohtade otsijad, platsifotograafid jpt on aga keeruline suurproduktsioone Eestisse meelitada.