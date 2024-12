ARVUSTUS | „Leviaatan“ on kõige üdini tungivam „Kirsiaia“ lavastus

Lauri Lagle lavastused meenutavad mulle lapse legokasti, milles segiläbi eri komplektide jupid. Kontrastse meedia, tekstide, koreograafia, butafooria üheks lavatekstiks koondamine tekitab minu peas tihti ühteaegu viljastava ja pidurdava küsimuse: mida see tähendab? Sellest omakorda üldisem küsimus on: kas kunst peab midagi tähendama? Kas kunstist peab aru saama? Need on olemuselt mõttetud küsimused, sest kunstiteos kas tekitab mõtteid, tajusid, tundeid või ei tekita. Ja kui ei tekitanud, siis mõistuslikult sinna mingi tähenduse toppimine on enesepetmine.