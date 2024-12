Ingrid Sindi: hooldusperede puudus Eestis on märguanne, et meie liigne individualism ei toimi

Lapse õigus kasvada peres on üks olulisemaid lapse õigusi, kuid kuidas me seda õigust tegelikult mõistame ja rakendame? Kas õigus kasvada peres tähendab üksnes elamist kindlas kodus koos vanematega või on see midagi enamat? Eestis arutatakse sageli pere tähenduse ja peremudelite üle individualistlikust perspektiivist, mille kohaselt laps kuulub kindlasse perekonda ning peamine vastutus tema heaolu eest lasub vanematel või last kasvatavatel inimestel.