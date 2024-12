„Ajalooline hetk ja suur võit.“ Eesti majanduse kasvu hakkab vedama ka kultuur

Kultuuriministeerium, mis valdava osa aastast on pidanud võitlema sellega, et suurenevate kaitsekulutuste ja majanduslanguse taustal ei jääks kultuur täielikult vaeslapse rolli, on aasta lõpul surunud valdkonna jaoks läbi olulise võidu. N-ö jõulukingina kultuurivaldkonnale sai eelmisel nädalal esitatud dokumendi „Majanduskasvuplaan 2025“ osaks kultuurisündmuste ja loomemajanduse senisest suurem toetamine.