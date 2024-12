INTERVJUU | Keskkonnakaitsja Maia-Liisa Anton: bensiini hind loodusele on 12 eurot liiter

Jah see on küll väga hea kujund. Nimelt, et me tegelikult doteerime seda senist musta ja saastavat majandust. Rohelised asjad ongi kallid just seetõttu, et praegu meie olemasolevate toodete ja teenuste hinnas ei ole nende keskkonnakahju sees. Seetõttu me saamegi praegu loodusressursse täiesti jätkusuutmatult tarvitada.