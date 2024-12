Hanno Pevkur: kui Kusti Salm tahab bluffida, siis temal on see vabadus. Mina saan tugineda proffidele

Kaitseminister Hanno Pevkur (47) tõmbub näost halliks, kui jutuks tuleb tema koduparteid teravalt pilav „Missa Reformierakonnast“. Ta ei ole seda vaadanud ega plaanigi vaadata. On täiesti ilmne, et ta ei soovi sellest poolt sõnagi rääkida. Aga tuleb, pole parata. Teine raske hetk saabub siis, kui jutuks tulevad poliitikast lahkumise mõtted, mille puhul eelistanuks Pevkur piirduda ümmarguste lausetega. Talle ei jäeta seda võimalust. Ja ilmneb, et Pevkurgi on luust ja lihast inimene, kes tunneb valu, kuigi ei taha seda välja näidata. Aga muidu kulgeb jutuajamine soojas ja sõbralikus rütmis nagu ikka saates „Vilja küsib“.