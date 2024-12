SÕJARAPORT | Rainer Saks: Ukraina korraldas esimese täielikult robotiseeritud rünnaku vastase positsioonidele

Venemaa president esines temale omaselt veendunud ilmel ning teatas, et Venemaal kirjutab iga päev rohkem kui 1000 inimest alla lepingule astuda Vene armee teenistusse ja 2024. aasta jooksul on värvatud 430 000 uut sõdurit. Ta rõhutab, et inimesed lähevad vabatahtlikult rindele võitlema. Kui täpne olla, siis see on korraldus, mille Venemaa president on ise oma alamatele andnud ning mille täitmisesse ta ise ka uskuma peab.