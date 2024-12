Jäid „Rahamaast“ ilma? Teatrielamusi, mille pileteid jõuluvana ümbrikusse pista võiks, on teisigi

Viimase 30 aasta jooksul on Reformierakond kuulunud valitsusse rohkem kui 22 aastat. Nad on olnud kindlad võimuhoidjad, suunanäitajad ja ühiskonna kujundajad. On määranud Eesti elu rütmi ja teinud otsuseid, mis on viinud meid... Aga kuhu? Eero Epneri ja Aare Pilve kirjutatud ning Jaak Printsi lavastatud terav ja ajakohane lavastus võtab reformikate valitsemisaja suursuguselt kokku ja püüab anda vastuseid. Priima kingitus poliitilise satiiri austajale!

Mängivad: Sergo Vares, Juhan Ulfsak, Liisa Saaremäel, Gert Raudsep (Eesti Draamateater), Karl Birnbaum, Edgar Vunš, Kristina Preimann, Herman Pihlak, Markus Andreas Auling ja Rahvusooper Estonia poistekoor.

LEVIAATAN

Lauri Lagle uus lavastus „Leviaatan“ on elu varjus tiksuvatest inimestest, kes on nagu suvitajad kirsiaias ja kelle kõrvu ei kosta läheduses kokkuvarisev maailm. Alles siis, kui langeb esimene kirves, tõstavad nad pilgu ja asuvad jahtima midagi, mis on häirinud nende rahu. Järgneb sõge reis ihaldatu järele, mis ei tunne piire, ohvreid ega rõõmu. Olemasolu tühjuses õõtsudes soovitakse visata harpuun, et haakida ennast millegi suure ja olulise külge – ja siis see taas hävitada.

Lagle lavastuses mängivad näitlejad, kellega koos on välja toodud mitmeid auhindu võitnud töid. Trupis on Marika Vaarik, Jörgen Liik, Eva Koldits, Simeoni Sundja ja Sander Roosimägi. Lavastuse helilooja on Jakob Juhkam.

Lavastus etendub uhiuues mängupaigas Krulli kvartali vanas remonditšehhis.

NAERU AKADEEMIA

Kaasaegse Jaapani näitekirjaniku Koki Mitani geniaalne komöödia on lugu tsensuuri painavast võimust kunsti üle, kuid ennekõike kunsti kõikvõimsusest.