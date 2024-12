„Ta kartis õudselt, et jäetakse elust kõrvale.“ Raivo Järvi tahtis olla pildil

„Kas „dändi“ on halvamaiguline sõna?“ küsib Eesti Televisiooni legendaarne grimeerija Mare Bachman (67), kui palun tal kirjeldada üliõpilasest noormeest, kellega nooruke Mare tutvus 1970. aastatel Eesti Televisiooni lastesaadete toimetuses režissööri abina töötades. „Halvakõlaline kindlasti mitte, aga magusavõitu,“ tunnistan. Mare tõmbab seepeale kopsud õhku täis ja tulistab Raivo kirjeldamiseks sobivaid omadussõnu nagu kuulipildujast: huvitav, üliviisakas, hooliv. „Aga dändi oli ta kindlasti ka, selline välismaa mees keset nõukogude hallust,“ meenutab Mare. „Ja kohe alguses me teda muidugi onuks ei kutsunud. Kui ma hiljem grimeerijana töötasin ja Raivo minu toolile istus, siis sain aru, et ta isegi lõhnab teistmoodi.“