Teedeinsener: Rail Baltica riskitase on nii kõrge, et seda võiks võrrelda kasiinosse minekuga

Lisaks sellele, et me ei tea taristu ehitusmaksumust, pole ka usaldusväärset teadmist iga-aastaste hoolduskulude kohta. Omaette küsimused puudutavad ka raudteel sõitma hakkava veeremi maksumust ja selle veeremi hankimiseks vajaminevat aega. RB-l tervikuna on kõik eeldused saamaks lahtise eelarvega projektiks, mis järgnevate perioodide jooksul neelab raha nagu must auk.