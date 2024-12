Vähihaige nelja lapse ema Annika: laskusin diagnoosist kuuldes parklas põlvili ning nutsin ja karjusin

Annika (38) sõnab alustuseks, et on alati tervisest pakatanud ega ole pidanud perearsti ust kulutama, kuni haigestus järsku selle aasta ühel juulikuu päeval: kõik, mis ta sõi, tuli uuesti välja. Annika kahtlustas esiotsa kõhuviirust. „Jube paha oli olla, aga see ei läinud üldse mööda. Panin perearsti juurde aja kinni,“ meenutab ta.