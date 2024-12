Wall Street Journal kirjutas äsja, kuidas Vene korvett Merkuri kasutas möödunud kuul valgusrakette, et tõrjuda tagasi tema vastu huvi tundnud Saksamaa sõjaväekopterit. Nädal varem pidasid NATO mereväealused kinni Hiina kaubalaeva Yi Peng 3. Alust kahtlustatakse selles, et ta laskis oma ankrul libiseda tahtlikult üle kahe Läänemere põhjas oleva andmesidekaabli, selleks et neid lõhkuda.