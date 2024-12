Urmas Sutrop: kas ka EKA üliõpilased ja õppejõud tantsisid pärast palestiinlaste korraldatud tapatalguid?

Mikk Salu kirjutas selle kohta, et EKA on nüüd „Judenfrei“ ja et Tallinnas sündinud kurjuse ideoloog ja natsikurjategija Alfred Rosenberg oleks EKA üle väga uhke. Sellele nähtusele on tabava diagnoosi pannud Marti Aavik – tegemist on purupunaste ja islamistide vankumatu liiduga. Ta kirjutab, et EKA „juhtum on näide sellest, kuidas islamiriikidest imporditud juutide vastane viha äärmusvasakpoolsete seas kasvupinna leiab ja lõpuks terveid institutsioone üle võtab“.