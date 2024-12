REPLIIK | Krister Paris: enne Netanyahu Haagi, küll siis tulevad ka normaalsed suhted

Ega me keegi ei tea lõplikult, kas Iisraeli peaminister Binyamin Netanyahu ning endine kaitseminister Yoav Gallant on süüdi sõjakuritegudes või mitte. Aga Rahvusvahelise kriminaalkohtu (ICC) prokurör Karim Khan usub, et süüdistusteks on piisavalt alust. Süüdistusteks, mille järgi on mõlemad mehed kasutanud tsiviilisikute kunstlikku näljutamist sõjaliste eesmärkide saavutamiseks ning käskinud rünnata ka tsiviilisikuid.