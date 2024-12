FOOKUS | Olga Štraube: rektor Kalm, see, mida te ütlete ja kui kergelt te seda teete, tekitab paraku õudu

Loomulikult on Kunstiakadeemia enda valik, kellega koostööd teha. Ent rektor Kalm peaks tegema mitte pool sammu, vaid terve sammu edasi: nüüd, mil „Iisraeli sõjardid“ on kõrvale heidetud, on ideaalne aeg näiteks seada sisse koostöö Gaza humanitaarülikooli Al-Aksaga.

Tõsi, nende õppekavad meenutavad XII–XIII sajandi Euroopa ülikoole, keskseks on islami õpetused ja skolastika – täpselt nagu keskaegsetes Euroopa ülikoolides sai õppida kristlikke dogmasid ja skolastikat massilise ajupesu vormis. Sellest õppeasutusest võiks kiiresti kutsuda näiteks külalisprofessori, et läbi viia meistriklass noortele tudengitele teemal, mis on islami dogmade järgi haram ehk keelatud. Näiteks inimeste ja loomade kujutamine, mis võib viia ebajumalate kummardamiseni.

Teine professor sõbralikust Al-Aksa ülikoolist võiks tutvustada tudengitele ja nende õppejõududele islami kalligraafiat ja dekoratiivkunsti, mis on selles kultuurikontekstis ainsad lubatud ja tunnustatud kunstivormid. Islami dogmade kohaselt peab kunst olema moraalne ja eetiline (loomulikult Koraani vaatenurgast), sest muidu pole võimalik saada ega tohigi saada sellest naudingut.

Mart Kalm võiks kutsuda ka mõne mufti õpetama tudengitele ja õppejõududele šariaati ning moraalinorme. Et naised ei riietuks „nagu hoorad“, et noortele selgitataks, millised peaksid olema „õiged“ suhted mehe ja naise vahel, miks homoseksuaalsed suhted on keelatud, miks ei tohi pidada väikseid koeri, sest just nii õpetas

