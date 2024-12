ARVUSTUS | Vabadus ja ülevoolav mängurõõm. ERSO ees säravad maailmakuulsad solistid

Seekordsel kontserdil tutvustas Leleux end peale oboevirtuoosi ka dirigendina – selles ametis on ta samuti juba nime kogunud. Kontserdi alguses tervitas François Leleux publikut ehtprantslasliku sarmiga. Et hoida ERSO algatatud katkematut ahelat esitada iga kontserdi algul Ukraina hümni, lausus ta, et seekord alustavad nad Ukraina suure klassiku Mõkola Lõssenko teosega „Palve Ukraina eest“. Ta lõpetas oma tervituskõne sõnadega „Slava Ukraini“ ja „Slava Georgia“, juhtides nii tähelepanu Gruusias praegu toimuvatele sündmustele, mis puudutavad teda ka isiklikult – Leleux’ abikaasa on maailmanimega viiuldaja Lisa Batiashvilit.