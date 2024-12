Slavoj Žižek: me võime olla tunnistajaks läänemaailma lagunemisele

Lääne probleem on selles, et ta ei soovi täielikult võidelda ühegi suure ühise eesmärgi nimel. Näiteks rahuliikumise aktivistid, kes tahavad Venemaa-Ukraina sõja lõpetada ükskõik millistel tingimustel, kaitsevad tegelikult oma mugavat elu ja on valmis selle nimel Ukraina ohverdama.