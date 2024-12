Edith Karlson pälvis välisministeeriumi kultuuripreemia

Edith Karlsonit, kelle näitus „Hora lupi“ esindas Eestit äsja lõppenud 60. Veneetsia biennaalil, tunnustati silmapaistva ja kõneka rahvusvahelise tegevuse eest. „Edith Karlson on pälvinud välisministeeriumi kultuuripreemia Eesti kaasaegse kunsti mõjusa ja kõneka tutvustamise eest maailmas. Meie jaoks on oluline jutustada Eesti lugu ning aidata kultuuri- ja avaliku diplomaatia kaudu kaasa Eesti laiemale tuntusele. Tänavune preemia laureaat on ses mõttes aastal 2024 Eesti kultuuri saadikuna oma ülesannetega suurepäraselt toime tulnud,“ sõnas välisminister Tsahkna.