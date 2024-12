Vassides ja tagaselja korraldati BFM-is Palestiina-teemalisi kinoseansse

Täna saatis BFM välja pressiteate vastuseks eile avaldatud juudi õiguste eest seisja väidetele, et „Balti filmi- ja meediakooli (BFM) kinosaalis näidatakse igakuiselt propagandistlikke ja valeinfost kubisevaid teoseid“. Peagi selgus, et õppeasutuses toimuvad juba kolmandat kuud Palestiina-teemaliste filmide seansid. Korraldatud on neid BFM-i endise tudengi eestkostel „ametlikest registreerimisvormidest mööda hiilides ja ka filmide kohta vassides“, selgitab õppeasutus.