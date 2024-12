JUHTKIRI | EKA Iisraeli-vastane samm jääb arusaamatuks

Eelmisel aastal peale Hamasi korraldatud terrorirünnakut Iisraelis on suur osa Eesti kunstiakadeemia õpilastest ja töötajatest selgelt väljendanud, et on palestiinlastega solidaarsed. EKA tudengid on juba pea aasta hoidnud töös Instagrami kontot „Community in EKA for Palestine“, õpperuumides lehvis mingil hetkel ka Palestiina lipp .