Martin Laine: ma ei nõustu kuidagi, et EKA otsuse näol oleks tegu eelkõige just juutide vastu suunatud kollektiivse karistamisega

Ma ei näe, et Iisrael oleks võrreldav Venemaaga, sest Iisrael on demokraatlik riik, kus arvamuste mitmekesisus endiselt kehtib.

Kuid käima läinud hüsteeriast jääb vägisi mulje, nagu siin juhtumis mainitud moraalsed kaalutlused üldse puuduksid. Veelgi enam, arvukad hääled ühiskonnas üritavad jätta mulje, justkui samm on tingitud „antisemitismist“ ning meedias kasutatakse kõlavaid väljendeid nagu „EKA on nüüd judenfrei“, justkui oleks võimalik jõuda sellise otsuseni vaid juute vihates.

Mu arust on see vaid odav demagoogia, mil pole kõnealuse probleemistikuga mitte mingit pistmist.

Mulle jääb sügavalt arusaamatuks, miks humanistlikud kaalutlused on Eesti ühiskonnas skandaalsed. Mulle jääb arusaamatuks, et kui kutse Haagi, rahvusvaheline ajakirjandus, arvukad EU riigid, ÜRO ja inimõigusorganisatsioonid on kõik tühised, siis kes üldse peaks Iisraeli tegevuse problemaatilisust dokumenteerima, et selle kritiseerimine muutuks õigustatuks? Kas on üldse olemas selline võimusammas? Kas jumal ise peab tulema maa peale ja Iisraeli tegevuse hukka mõistma?