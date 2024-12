SÕJARAPORT | Rainer Saks: Ukraina tabas Kurskis nii olulised inimesed, et Venemaa tahab nad kiiresti millegi vastu välja vahetada

Nende sõnumitega üritatakse näidata, et Ukraina on valmis kompromissideks, vastandudes sellega Venemaa agressiivsele retoorikale. Ukraina president teeb iga päev meedias mitu avaldust võimalike läbirääkimiste ja rahuvalvemissioonide kohta, mida on vahest liiga palju, nii et võib kujuneda mulje kärsitusest rahuläbirääkimiste alustamiseks.