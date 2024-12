Arno vaikib. Mitte sellepärast, et ta vastust ei teaks. Kaugel sellest! Piiblilugu on tema lemmik õppeaine ja pühakiri on alati olnud tema armsaim raamat. Ta on seda lugedes nutta lahistanud ja vaimustusest hõisanud. Talle ei valmistaks mingit vaeva kõik Joosepi vennad järjepanu üles lugeda, aga ta ei tee seda.