Abilinnapea Karl Sander Kase: ühelgi inimesel ei tohiks olla eeldust, et linna sotsiaal- või munitsipaalpinnal saab olla aastakümneid

Kõigi linlaste huvi on, et linnalt saaksid eluruumi need, kes seda päriselt vajavad. Ainuüksi sotsiaal- ja munitsipaaleluruumi ootel oli aasta alguses 1026 inimest. Nimekirjade korrastamine ja hindamine näitas aga, et tegelik vajadus oli ligi 2,5 korda väiksem. Haruldased pole kahjuks olnud ka juhud, kus linna eluruumid said eraldi edasi allüürile antud, mis ei ole lepingu järgi lubatud.