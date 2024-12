Jõulukingiks sinine silm või noahoop. Pühade ajal vohab perevägivald

On öö vastu 25. detsembrit. Häirekeskusesse helistab üks mees, kes väsinud häälel teatab, et läks kaaslasega tülli. „Mis täpne probleem, ei teagi...“ nendib ta ja selgitab, et läks korraks välja värsket õhku hingama, kuid kaaslane enam tuppa tagasi ei lase. Mees palub, et politseipatrull appi saadetaks.