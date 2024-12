Igor Taro: miks on roostetav autoraibe saanud Isamaa pühaks lehmaks?

Jäätmeseaduse muutmise vaidlustamisega põhiseaduslikkuse argumendiga kolistab Isamaa populismiämbrit nii kõvasti, et see peaks hakkama nende endi valijate kõrvadele. Kaitstes romuomanike „püha“ õigust jätta oma mädanev vara suvalisse kohta vedelema on nad unustanud sadade tuhandete ausate maaomanike õigused, kes ei soovi võõraid autoraipeid oma territooriumil edaspidi taluda.