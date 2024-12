KULTUURIBIIT | Muusik Bert Prikenfeldi alias Bert on Beatsi playlist

Õrn ja võimas, mitmekihiline pala täis värve ja teadmatust. See on hea näide ühest mu viimase aja lemmik leibelist, kus terve Luis Pestana album Rosa Pano on pikaks ajaks mu playlisti jäänud.

Massive Attack, Young Fathers - Voodoo In My Blood

Taasleidsin selle loo mõni aeg tagasi, kui Massive Attacki kataloogi läbi kammisin. See raputab väga prohvetliku soundiga, mis tõenäoliselt on oma ülesannete kõrgusel ka aastal 2050.

Erki Pärnoja - Rumba in mostly 7 for one