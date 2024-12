SÕJARAPORT | Teet Kalmus: Ukraina allikate teatel kaotas Vene armee eile rekordarvu inimesi

Ehk kui enne sõda müüs Gazprom Reutersi andmetel tippaastatel 2018–2019 Euroopasse maagaasi 175–180 miljardit kuupmeetrit, 2022. aastal 63,8, eelmisel aastal 28,3, tänavu on see arv natuke suurem kui eelmisel aastal, aga kui sellest veel 15 miljardit kuupmeetrit maha võtta, jääb tippaegadega võrreldes järgi vähem kui 10%. Tänu suure geostrateegi uskumatule ettenägelikkusele kaotab Gazprom tuleva aasta alguseks rohkem kui 90% Euroopa turust (selles arvestuses ei ole Türgit), mis on kõige maksevõimelisem ja kuhu sai müüa hea hinnaga ning seda kõike olukorras, kus maagaasile ei rakendatud mingeid sanktsioone.