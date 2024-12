Margit Rüütelmann: mina ei usalda jäätmereformi KOV-keskset süsteemi. Meil ei ole külakartelli vaja

Jäätmereformi eelnõu keskendub liiga kitsalt vaid omavalitsuse rollile ja tehnilistele detailidele (kes peaks väljastama jäätmevaldajatele arveid, kelle kontole laekub raha ja milliseid jäätmeid millisesse konteinerisse panna), kuid suur pilt, kuidas Eestis tekkivad jäätmed nõutaval määral ringlusse saaksid võetud, on jäetud tähelepanuta. Ministeerium uhkeldab valdavalt sellega, kui odav saab olema jäätmevedu (lubatakse lausa, et tarbijale rahaliselt kasulik?!) ja kui vähe konteinereid hakkab olema kodude juures. Aga probleem, mida peaksime lahendama, on ju ometigi mitte kastides ja hinnas, vaid selles, et jäätmed tuleb saada materjalina ringlusesse!