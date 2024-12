JUHTKIRI | Treenerite, laste ja lapsevanemate arvelt sai riik jälle hakkama kärpekäkiga

Kultuuriministeerium andis 2024. aastal treenerite palgatoetuseks 12,3 miljonit eurot. Pärast spordisektorit tabanud 4%-list kärbet on 2025. aastal see summa langenud 11,8 miljonile eurole.

Igalt poolt sama palju kärpides on laastamistöö mõnes kohas suurem kui teises. Kui mõne ministeeriumi kommunikatsioonieelarvet kärbitakse 4%, tähendab see enamasti vaid seda, et ära jääb mõni plakatikampaania või sotsiaalmeedia reklaam.

Üks aspekt on treenerite töötasu küsimus, teine aspekt on laste sportimisvõimaluste võrdsuse kadumine. See on juba pikemat aega olnud selge, et kõigil Eesti lastel ei ole võrdsed võimalused mitte ainult sporti teha, vaid ka muudes huviringides käida.