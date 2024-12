POLIITKOLUMN | Lavly Perling: on aeg parempöördeks

Eesti tänane vabadus, edu ja jõukus põhinevad suuresti asjaolul, et eelmise sajandi viimastel kümnenditel olime esimeste seas, kes suured muutused teoks tegid. Meie riigijuhid ei kõhelnud püüdlemast vabaduse kui inimeste, majanduse ja riigi vaates suurima väärtuse poole. See oli justkui lainele hüppamine ja selle turjal naabritest kiiremini majandusliku ja sotsiaalse edu saavutamine oma inimeste, siinse väikese Eesti ühiskonna jaoks.