Kui mõtleme tagasi oma esivanematele, siis oleme ju tegelikult nende väärtushinnangute juurde suuresti tagasi jõudnud. Ei, loomulikult me ei peaks rehetuppa tagasi kolima! Jah, enesestmõistetavalt on elekter vajalik! Ka digilahendused on tulnud, et üha paremaks muutudes jääda.