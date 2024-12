KULTUURIBIIT | Muusikute Liisi Koiksoni, Martin Petermanni ja Raun Juurikase playlist

Liisi Koikson

Viimasel ajal olen kõige rohkem tervikuna kuulanud just seda Kiwanuka albumit aastast 2019. Meeldib lugude ülesehitus, retro-afro soundid, rütmiline kulgemine, reverbid ja kogu see maailm, mis lugusid kuulates mu silme ette kerkib. Ja vahel tahaks ju, et keegi ütleb sulle, et „You ain’t the problem“.

Martin Petermann

Enne lugude valikut tuleks ära mainida, et kipun olema pigem vanamoeline muusikakuulaja ning mulle meeldib artiste kuulata pigem albumite kui singlite kaupa. Häid albumeid on tohutult palju ja kolme parimat lugu nendelt nimetada on võrdlemisi keeruline ülesanne. Seega valisin muusika viimase kuu enim kuulatud albumitelt. Kõige silmapaistvama/kõrvapaitavama loo valimine oli küll keeruline, kuid siin nad on.

Lugu albumilt „A Crow Left of the Murder...“, mida mõned vanemad fännid ei armasta, kuid plaadi kõla ja eksperimenteerimine on meeldivalt muretu. Edetabelite tipu poole jõudis bänd oma eelmise albumiga ja mulle on jäänud tunne, et neil ei olnud järgmise plaadiga vaja väga midagi enam tõestada. Nimetatud loo valisin väikse viguriga kitarrikäigu tõttu, mille on sisse mänginud Mike Einziger. Kohati tundub, et üks mees mängis pilli ja teine all kruttis pedaalidel nuppe. Lahedate meloodiatega üllatab ka laulja Brandon Boyd. Need on mõnes mõttes nii ebastandardsed lähenemised selles žanris, et 5+ julgete otsuste eest.