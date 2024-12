SÕJARAPORT | Jaanika Merilo: lõppev aasta võib Venemaa jaoks osutuda kõige kaotusterohkemaks

Sõda on oma olemuselt muutunud mitte ainult vägede, vaid ka tehnoloogiate vastuseisuks. Tagasivaatena aastale hindab ta otsust tungida Kurskisse aga edukaks. Ka sellepärast, et see viis Venemaa olulise tähelepanu ja ressurssid ära Kupjanski ning Zaporižžja suundadelt.