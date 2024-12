Pikaaegne õpetaja: mina tahaks tunnis näha kaasamõtlevate õpilaste nägusid, mitte näha neid ekraanilt

Veebiõppe kogemus on meil koroonapuhangu ajast olemas. See näitas, et kes ka enne hästi õppisid, said distantsõppega hakkama. Kes enne ei viitsinud õppida, neil tekkisid õppelüngad ja neid oli palju.

Praegu ei räägi me kogu teoreetilise õppe üleviimisest veebikeskkonda, vaid katseprojektist. Seekord soovitakse teha nii, et otsitakse konkursi korras 3-5-liikmelisi õpetajate gruppe, kes paneksid kokku matemaatika kursused põhikooli lõppastmele ja viiksid need ka ellu järgmisel kevadel. Kolmele väljavalitud tiimile pakutakse toetuseks 8000 eurot. Avaldusi oodatakse 31. detsembriks.

Sellise õppemeetodi puhul liigub vastutus õpilasele ja loodetakse, et tänu sellele kasvab ka iseseisvus. Kohapeal on klassis ette nähtud ka abiõpetaja, kel pole õpetaja haridust, kes on toetavas rollis ning jälgib korda.

Kuna tegemist on huvitava haridusuuendusega, on ka arvamusi seinast seina. Õiguskantsleri kodulehel on kirjas, et didaktõpe pole samaväärne kontaktõppega, sest puudu jääb õpetajapoolsest selgitusest ja kannatab hariduse kvaliteet.

